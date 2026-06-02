Temporali e grandine in tutta la provincia crolla albero in tangenziale a Modena

Nel pomeriggio un temporale con grandine ha attraversato tutta la provincia, provocando danni diffusi. In tangenziale a Modena un albero è crollato sulla carreggiata. Non si registrano feriti. La perturbazione si è protratta per poco tempo. La grandine ha causato danni a veicoli e coperture. Il maltempo ha interessato anche altre zone, con rovesci intensi e raffiche di vento. Nessuna altra emergenza legata al temporale è stata segnalata.

Oggi pomeriggio il maltempo ha attraversato (e scosso) tutta la provincia. Il temporale, con anche casi di grandine, non è durato tanto, ma è bastato per provocare danni diffusi.In particolare, il forte vento e la pioggia hanno fatto crollare un grosso ramo in tangenziale, nel tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Massive Destroyed in Turkey! Super Storm Tornado Blow Up Many Homes, Cars In Sanliurfa Gaziantep

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