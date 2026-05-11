Allerta meteo a Novara e provincia | in arrivo temporali forti e grandine

Nella giornata di lunedì 11 maggio, il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali forti che coinvolge anche il territorio di Novara e provincia. Per il pomeriggio sono previsti temporali intensi accompagnati da grandine, con il rischio di condizioni meteorologiche avverse in diverse zone della regione.

Pomeriggio di allerta meteo sul novarese. Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha infatti emesso per oggi, lunedì 11 maggio, un bollettino di allerta gialla per temporali forti che interessa anche le zone di Novara e provincia. Secondo Arpa, nel pomeriggio potrebbero verificarsi locali.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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