Temporali aria più fresca e grandine | dove cambia il meteo oggi e quanto dura il maltempo
Nel nord e nel centro Italia si sono verificati temporali intensi, accompagnati da grandine e un calo delle temperature. L’aria fresca ha sostituito il caldo anomalo di fine maggio, portando piogge sparse e raffiche di vento. La perturbazione interessa principalmente queste aree e dovrebbe durare alcune ore, prima di lasciare spazio a condizioni più stabili nel pomeriggio. Nessun dato indica ancora un peggioramento prolungato.
Dopo il caldo anomalo e l'anticipo d'estate di fine maggio, su parte dell'Italia arriva una breve fase di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del Nordest e sull'area del Triveneto. Nel complesso, i primi. 🔗 Leggi su Today.it
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