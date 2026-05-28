Meteo l’anticiclone cede | arrivano temporali e aria più fresca

L'anticiclone si indebolisce, portando temporali e un calo delle temperature. Nel pomeriggio, le aree interne sono più esposte a temporali intensi. La formazione dei temporali è favorita dal calore residuo, che aumenta l’umidità e favorisce lo sviluppo delle nubi temporalesche. Le zone più vulnerabili sono quelle con terreni più caldi e aridi, che favoriscono scariche elettriche e piogge intense.

? Punti chiave Quali zone interne rischiano i temporali più violenti nel pomeriggio?. Come influisce il calore residuo sulla formazione delle nubi temporalesche?. Dove si registreranno le temperature più basse in questa giornata?. Cosa fare per evitare pericoli in caso di piogge improvvise?.? In Breve Minime tra +12°C ad Alghero e +23°C a Bologna per giovedì 28 maggio.. Correnti settentrionali fresche causano moti verticali con nubi temporalesche nel pomeriggio.. Rischio accumulo idrico e fulminazioni per aree interne e rilievi montuosi.. Instabilità persistente prevista anche per la giornata di venerdì su tutta la penisola.. L’instabilità meteorologica colpirà l’Italia tra oggi e domani, 28 maggio 2026, con rovesci e temporali localizzati previsti soprattutto sulle aree interne e sui rilievi della Penisola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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METEO – Piogge e Schiarite | Allerta Forte Maestrale e Mareggiate

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Meteo, Italia caldo in attenuazione da oggi, giovedì 28 maggio con temperature in diminuzione. Le previsioniDopo giornate segnate dal caldo record, complice la prima ondata di calore della stagione 2026, è previsto da oggi - giovedì 28 maggio - un primo indebolimento dell'anticiclone di matrice subtropicale ... meteo.it

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