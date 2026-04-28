Torna il maltempo più freddo e temporali a partire da oggi | quanto dura

Da oggi, 28 aprile, il tempo cambia drasticamente rispetto ai giorni precedenti. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da sole e temperature elevate, si prevede un peggioramento con l’arrivo di temporali e un calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche più instabili dovrebbero durare diversi giorni, portando piogge diffuse e un clima più freddo rispetto alle giornate di inizio settimana. La previsione indica un cambiamento marcato rispetto al periodo di tempo soleggiato e caldo che si era registrato fino a ora.

(Adnkronos) – Sole e caldo con i minuti contati. A partire da oggi, martedì 28 aprile, il meteo inverte la rotta per portare aria più fresca, piogge e temporali facendo preoccupare chi, dopo la 'bolla' quasi estiva del 25 aprile contava in un altrettanto assolato weekend lungo del 1° maggio. Ma non tutto è perduto. "Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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