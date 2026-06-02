Tempo libero giovani anziani e la fascia dimenticata | la soddisfazione crolla tra i 35 e i 54 anni

Una ricerca mostra che la soddisfazione per il tempo libero varia con l'età. Gli over 65 raggiungono l’81,4%, mentre i giovani fino a 24 anni sono al 69,8%. La fascia tra 35 e 54 anni registra invece il livello più basso di soddisfazione, con percentuali inferiori rispetto alle altre età. La distribuzione evidenzia differenze significative tra le varie fasi della vita e tra gruppi di età.

Il ciclo di vita disegna mappe del tempo libero radicalmente diverse. Al vertice della soddisfazione per la quantità di ore disponibili ci sono gli over 65 (81,4%) e i giovanissimi fino a 24 anni (69,8%). La fascia di mezzo, quella che va dai 35 ai 54 anni, invece affonda. Meno della metà degli individui in questa età si dichiara soddisfatta della quantità di tempo libero: il punto più basso tocca il 46,3% tra i 35-44enni, con una leggera ripresa al 48,7% tra i 45-54enni. L’andamento della soddisfazione per la qualità segue un solco simile: 78,3% tra i 15-24enni, 75,8% tra gli over 65, ma appena il 65% nella classe centrale. La distanza tra qualità e quantità, in queste età, raggiunge i 18 punti percentuali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn! Unloved girl makes her biased family cry, changes her fate!

Notizie e thread social correlati

Fragilità e incertezze si manifestano spesso nella fascia tra i 25 e i 35 anni. Ma, secondo gli esperti, è proprio oscillando tra desideri e fallimenti che la strada si apreTra i 25 e i 35 anni si manifesta frequentemente una fase di fragilità e incertezze, che riguarda molte persone.

Aree verdi, tempo libero e spazi adatti ai ragazzi: ecco come i giovani immaginano la loro cittàNella seconda riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pordenone, diciotto consiglieri hanno partecipato rappresentando diciassette classi di...

Temi più discussi: La qualità della vita nel 2026: indice per fasce d'età | Il Sole 24 ORE - Lab24; A Trento si vive bene da giovani e da anziani, meno da bambini. E Bolzano è la città ideale per i ragazzi: i dati sull’indagine della qualità della vita del Sole 24Ore; Qualità della vita per bambini, giovani e anziani 2026: Livorno guadagna posizioni nella classifica del Sole 24 Ore; In quali province vivono meglio bambini, giovani e anziani? La classifica.

#Caserta- Qualità della vita sul fondo per i servizi ai bambini, va meglio ai giovani e anziani #Ambiente #QualitàVita #Servizi #Bambini #Giovani #Anziani #NanoTV x.com

Non è una regione per giovaniIl Sole 24 Ore ha pubblicato l'ultima edizione del rapporto sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani ... rainews.it

Sei la prima persona con cui parlo oggi: la startup geniale che paga i giovani per salvare gli anziani soliUna startup mette in contatto anziani e giovanissimi che li aiutano nelle piccole faccende: una visita dal medico, l’utilizzo del pc o semplicemente una passeggiata.Non sostituiscono un infermiere ... panorama.it