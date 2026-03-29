Tra i 25 e i 35 anni si manifesta frequentemente una fase di fragilità e incertezze, che riguarda molte persone. Questa età rappresenta un passaggio, più che un punto di arrivo, con momenti di oscillazione tra aspirazioni e insuccessi. La fase viene descritta come una soglia, un momento di transizione, piuttosto che un punto stabile o definitivo.

L a fascia tra i 25 e i 35 anni è un territorio di transizione che non assomiglia a un approdo: assomiglia a una soglia. È l’età in cui le decisioni pesano ma non definiscono, in cui il lavoro cambia più in fretta del desiderio, in cui le relazioni smettono di essere esperimenti senza essere ancora architetture stabili. Gli studiosi la chiamano emerging adulthood: una condizione sospesa, né più adolescenza né ancora adulta solidità. Potremmo tradurla come “adulti in divenire”. «È una stagione fertile, densissima, carica di possibilità e, allo stesso tempo, fragile, perché ogni possibilità porta con sé la propria incertezza» osserva lo psicoterapeuta Mauro Di Lorenzo, socio dell’Istituto Minotauro e autore del saggio Giovani adulti in crisi (FrancoAngeli). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fragilità e incertezze si manifestano spesso nella fascia tra i 25 e i 35 anni. Ma, secondo gli esperti, è proprio oscillando tra desideri e fallimenti che la strada si apre

Articoli correlati

Si definisce acne tardiva quando compare o persiste oltre i 25 anni, interessando in particolare la fascia tra i 30 e i 45 anniL’acne in età adulta è una condizione cutanea sempre più diffusa, capace di sorprendere chi pensava di aver superato definitivamente le imperfezioni...

"Progettare il proprio futuro. Opportunità tra i 18 e i 35 anni"Si chiama ’UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza’ ed è un progetto di orientamento al lavoro che il Comune rivolge a giovani tra i 18 e i 35...

Approfondimenti e contenuti su Fragilità e incertezze si manifestano...

Temi più discussi: Pd Lamezia: Maggioranza fragile, assumersi responsabilità politica del fallimento dell’azione amministrativa; Raccontare senza paura l’amore che cambia la vita; Consumi fragili, in Italia febbraio a -0,7% su febbraio 2025; Mosco: Serve un intervento concreto e strutturale per rafforzare la tutela della salute mentale.

Docenti delle scuole di periferia in burnout: Incertezza e troppe fragilitàEsaurimento emotivo, demotivazione e stress. Il rischio burnout aumenta tra i docenti delle scuole nelle periferie. Contesti dove i prof ogni giorno gestiscono situazioni di fragilità e non sempre han ... torino.repubblica.it

Giovani italiani tra fragilità e fiducia: uno studio fotografa quattro profili generazionali e indica nella scuola una leva decisiva tra i 16 e i 20 anniLa ricerca Fragile – mappae mundi di una nuova generazione, promossa dall'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile di Fondazione Unhate e coordinata dal sociologo Mauro Magatti, ha analizz ... orizzontescuola.it

Angelo custode, tu conosci le mie fragilità, insicurezze, paure e ferite, aiutami a curarle in questo cammino di Quaresima. Amen. - facebook.com facebook

Lo studio di Glocal Impact Network per Fondazione Sanlorenzo per evidenziare le fragilità dei territori e trovare soluzioni concrete x.com