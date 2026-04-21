Aree verdi tempo libero e spazi adatti ai ragazzi | ecco come i giovani immaginano la loro città

Nella seconda riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pordenone, diciotto consiglieri hanno partecipato rappresentando diciassette classi di nove scuole diverse. Durante l’incontro, sono state discusse proposte legate a spazi verdi, aree per il tempo libero e zone dedicate ai ragazzi, evidenziando le priorità e le idee dei giovani per migliorare la loro città.