Tempesta di vento improvvisa cade giù il mondo | tutto in un attimo

Il 2 giugno nel pomeriggio una forte perturbazione ha interessato il Piemonte, provocando nubifragi e raffiche di vento fino a 100 kmh. La tempesta ha causato danni e disagi nella regione, con alberi abbattuti e interruzioni di energia elettrica. Le autorità hanno segnalato numerose chiamate di emergenza e interventi di soccorso. Nessuna vittima è stata riportata, ma molte zone sono rimaste isolate a causa delle condizioni meteorologiche estreme.

Nel pomeriggio del 2 giugno una perturbazione intensa ha colpito il Piemonte, scaricando nubifragi e raffiche di vento che hanno raggiunto punte localmente vicine ai 100 kmh. Il fenomeno più violento è stato un downburst, ovvero una colonna d’aria fredda che precipita con forza dal temporale verso il suolo e si espande orizzontalmente al contatto con esso, generando vento impetuoso capace di provocare danni ingenti in pochi minuti. Le province del Torinese e del Vercellese hanno subìto le conseguenze più severe del passaggio temporalesco. Il territorio si è ritrovato a fare i conti con alberi abbattuti, oggetti divelti dal vento e problemi alla viabilità in diverse zone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Tempesta di vento su Milano: interventi e allerta arancione

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