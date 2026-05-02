Cielo nero e grandine gigante | tempesta improvvisa devasta tutto auto distrutte

Una tempesta improvvisa si è abbattuta nel giro di pochi minuti, provocando danni significativi. Il cielo si è oscurato rapidamente, accompagnato da grandine di grandi dimensioni che ha distrutto numerose auto e danneggiato le strutture vicine. Le persone presenti hanno assistito a un cambiamento repentino nell’atmosfera, con un’area che si è improvvisamente avvolta nel buio e in un silenzio sospeso, prima che la pioggia intensissima si abbattesse sul territorio.

Prima l’aria che cambia all’improvviso, poi quel silenzio strano che fa voltare tutti verso l’alto. Le nuvole si chiudono, la luce si spegne come se qualcuno avesse abbassato un interruttore, e in pochi istanti la normalità lascia spazio a una scena che sembra uscita da un film. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio, ai piedi dei Pirenei. In diverse zone, nel giro di pochi minuti, il maltempo ha accelerato senza dare il tempo di mettersi al riparo. E quando la tempesta ha iniziato a scaricare la sua forza, la sensazione è stata la stessa per tutti: quella di essere finiti sotto qualcosa di molto più grande e imprevedibile di un “semplice” temporale di primavera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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