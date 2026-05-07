Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la regionale 69 a Montevarchi, un pino si è spezzato e ha ceduto su un’auto parcheggiata lungo viale Armando Diaz. L’episodio ha causato grande spavento tra i passanti e i residenti, che hanno assistito alla scena con preoccupazione. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita, ma l’incidente ha evidenziato la fragilità di alcuni alberi presenti nella zona.

Un evento accidentale poteva trasformarsi in una tragedia. È quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Montevarchi, lungo la regionale 69, in viale Armando Diaz. Un enorme pino marittimo ha ceduto improvvisamente ed è caduto al suolo nelle vicinanze della carreggiata, andando a colpire un negozio di articoli musicali che si trova nelle immediate vicinanze e distruggendo l’auto di proprietà di uno dei titolari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il rischio è stato altissimo, sia per i pedoni che per gli automobilisti alla guida. "Ero da poco arrivato - ha spiegato uno dei proprietari del negozio - e ho parcheggiato in prossimità dell’ingresso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade un pino su un’auto. Paura in viale Diaz: "In un attimo è venuto giù"

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