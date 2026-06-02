Da giorni, lo scambio di messaggi tra l'Iran e gli Stati Uniti è sospeso, secondo fonti iraniane. Nel frattempo, le forze militari iraniane rivendicano il controllo dello Stretto di Hormuz e lanciano minacce di possibili azioni militari. In Israele, il primo ministro ha dichiarato che il regime iraniano scomparirà.

Teheran segnala lo stop ai messaggi con Washington. Sale la tensione nello Stretto di Hormuz, mentre Pasdaran e Israele evocano nuovi scenari di guerra Lo scambio di messaggi tra l'Iran e gli Stati Uniti è interrotto da "diversi giorni", secondo una fonte informata sulla questione citata da Fars, agenzia iraniana ritenuta vicina alle guardie della rivoluzione. "Una fonte informata afferma che lo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti, finalizzato al raggiungimento di un primo memorandum d'intesa tra Teheran e Washington, è stato interrotto da almeno diversi giorni", riferisce Fars, aggiungendo che "questa fonte informata ha chiarito che l'ultimo messaggio inviato dalla Repubblica Islamica dell'Iran a Washington riguardava esplicitamente il Libano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Teheran: "Scambio di messaggi con gli Usa sospeso da mesi". Netanyahu: "Regime sparirà"

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