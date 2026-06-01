Media | L' Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Usa

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran ha sospeso temporaneamente lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, accusando l'escalation delle operazioni militari di Israele in Libano. La decisione è stata comunicata ufficialmente come una forma di protesta. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle modalità della sospensione. La misura riguarda le comunicazioni diplomatiche tra i due Paesi. La sospensione rimane in vigore fino a nuovo avviso.

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L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di 'protesta per l'escalation di Israele in Libano'. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'iraniana Tasnim. 🔗 Leggi su Today.it

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