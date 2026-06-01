Media | L' Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Usa

Notizia in breve

L'Iran ha sospeso temporaneamente lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, accusando l'escalation delle operazioni militari di Israele in Libano. La decisione è stata comunicata ufficialmente come una forma di protesta. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle modalità della sospensione. La misura riguarda le comunicazioni diplomatiche tra i due Paesi. La sospensione rimane in vigore fino a nuovo avviso.