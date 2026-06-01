Media | L' Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Usa
L'Iran ha sospeso temporaneamente lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, accusando l'escalation delle operazioni militari di Israele in Libano. La decisione è stata comunicata ufficialmente come una forma di protesta. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle modalità della sospensione. La misura riguarda le comunicazioni diplomatiche tra i due Paesi. La sospensione rimane in vigore fino a nuovo avviso.
L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di 'protesta per l'escalation di Israele in Libano'. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'iraniana Tasnim. 🔗 Leggi su Today.it
LIran blocca le trattative con gli Stati Uniti per protesta con gli attacchi di Israele in Libano
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