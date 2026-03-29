Iran Netanyahu | Crepe visibili nel regime di Teheran

Da lapresse.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che le azioni di Israele stanno provocando “ crepe visibili nel regime terroristico di Teheran “. La frase è stata pronunciata in un discorso pubblico, senza fornire dettagli specifici sulle operazioni o sui momenti precisi in cui sono state condotte. Non ci sono riferimenti a date o a eventi concreti legati a questa affermazione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le azioni israeliane stanno creando “ crepe visibili nel regime terroristico di Teheran “. “L’ Iran non è più lo stesso, Hezbollah non è più lo stesso e Hamas non è più lo stesso. Sono nemici sconfitti che lottano per la propria sopravvivenza”, ha aggiunto. Secondo Netanyahu “invece di essere sorpresi da loro, siamo noi a sorprendere loro. Siamo noi ad agire, ad attaccare, a prendere l’iniziativa e siamo profondamente penetrati nel loro territorio “. Netanyahu ha poi ordinato di “ ampliare ulteriormente l’attuale zona di sicurezza ” nella parte meridionale del Libano in quanto Hezbollah “ha ancora la capacità di lanciarci razzi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Crepe visibili nel regime di Teheran"

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