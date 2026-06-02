teheran ora alza la posta

Teheran ha deciso di interrompere le trattative, che si erano già trovate in una crisi senza progressi. Le comunicazioni tra le parti sono state sospese, lasciando il futuro del dialogo incerto. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano senza segnali di riapertura imminente. Non ci sono indicazioni di quando o se le negoziazioni riprenderanno. La situazione resta bloccata, senza alternative immediatamente visibili per risolvere la crisi.

Le trattative sono in una tragica impasse e Teheran interrompe il dialogo. Non sembra esserci una via di uscita, almeno per adesso, per la guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica islamica, che al momento continua a ribadire l’esclusione dai negoziati della questione nucleare, non abbandona Beirut e pone il cessate il fuoco tra Libano e Israele come condizione imprescindibile per siglare un accordo di pace con Washington: "È parte integrante dell’accordo finale per porre fine alla guerra – ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei –. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l’aggressione illegale del regime sionista". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Teheran alza la posta sul negoziato. Hormuz arma di ricatto dei Pasdaran | Generale Morabito

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