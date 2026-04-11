L’Iran non scherzi con noi Teheran alza la posta minacce Usa Oggi al via i negoziati a Islamabad

Oggi in Pakistan sono iniziati i negoziati tra Stati Uniti e Iran per cercare di risolvere la crisi in corso. La tensione tra le due parti si è accesa nelle ultime settimane, con dichiarazioni durate e minacce da parte di Teheran. La riunione si svolge in un momento di crescente preoccupazione internazionale per le possibili conseguenze di un confronto prolungato. La capitale pachistana ospita i rappresentanti di entrambe le nazioni per discutere dei prossimi passi.

Roma, 11 aprile 2026 – Al via in Pakistan i negoziati per la fine del conflitto fra Stati Uniti e Iran. E se Teheran si prepara a giocare una partita di poker, Washington sembra che al massimo possa ambire al rubamazzo. Il presidente Trump è in aperta difficoltà, con una popolarità a picco e le critiche dell’estrema destra americana. Sullo sfondo, c’è il mediatore, il Pakistan, alla sua prima grande prova internazionale, che può contare, in questa circostanza, sull’appoggio della Cina, Paese a cui è molto vicino e che ha tutto l’interesse affinché questo conflitto termini il prima possibile. Prima, però, viste le premesse della vigilia, è già un grande risultato se le trattative partono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “L’Iran non scherzi con noi”. Teheran alza la posta, minacce Usa. Oggi al via i negoziati a Islamabad Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloInizia, seppur difficoltosamente, a mettersi in moto il processo diplomatico volto a chiudere la guerra in Iran. Chiuso lo stretto di Hormuz, l’Iran alza la posta in gioco al tavolo con gli UsaTeheran blocca temporaneamente il passaggio commerciale strategico, minacce alle portaerei americane. Temi più discussi: L’Iran non scherzi con noi. Teheran alza la posta, minacce Usa. Oggi al via i negoziati a Islamabad; Pesce d'aprile, i sette migliori scherzi della storia; Ma in Iran tanti errori come Putin. E zero idee su come uscirne; Studio Aperto: Trump minaccia di lasciare la Nato Video. L’Iran non scherzi con noi. Teheran alza la posta, minacce Usa. Oggi al via i negoziati a IslamabadAtmosfera tesa. Il primo ministro del Pakistan: O la va o la spacca. Il Papa spinge per la pace: Non può dirsi cristiano chi sgancia dei missili ... quotidiano.net Le notizie del 6 aprile sulla crisi in IranDonald Trump sembra aver individuato il punto di rottura con la Nato, della quale è tornato a denunciare la scarsa collaborazione nella guerra contro l'Iran. Parlando in conferenza stampa a Washington ... fanpage.it Iran, Trump: "Riapriremo presto lo Stretto di Hormuz" - facebook.com facebook Sugli scudi umani imposti dal regime in Iran, niente da dire (di V. Vecellio) x.com