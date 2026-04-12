Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di istituire un blocco navale nello stretto di Hormuz, aumentando così la pressione sulla regione. La decisione arriva dopo il fallimento di un incontro a Islamabad tra una delegazione americana, guidata dal vicepresidente, e rappresentanti iraniani, tra cui il presidente del parlamento. In questa fase, non sono stati raggiunti accordi per ridurre le tensioni nel Golfo Persico.

Donald Trump alza la posta dopo che la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J.D. Vance non ha concluso un accordo a Islamabad per pacificare la situazione nel Golfo Persico dopo i dialoghi con la controparte iraniana guidata dal presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. E lo fa puntando al cuore della contesa, quello Stretto di Hormuz su cui l’Iran ha imposto il controllo dopo l’attacco di Usa e Israele il 28 febbraio scorso, mantenendone il controllo sostanziale anche dopo il cessate il fuoco dell’8 aprile scorso. The Donald ha scritto su Truth di aver ordinato alla United States Navy e alle unità del Comando Centrale...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa-Iran, Trump alza la posta: “Blocco navale a Hormuz”

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