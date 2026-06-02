Tavolara | ritrovati giubbotto e resti umani indagini in corso

Su un peschereccio nelle acque di Tavolara sono stati trovati un giubbotto e resti umani. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare a chi appartengano i resti e verificare se siano collegati a un episodio precedente. Sono in corso analisi dei dati elettronici del peschereccio per chiarire le circostanze del ritrovamento. Le ricerche proseguono per raccogliere ulteriori elementi e risalire alle identità coinvolte.

? Domande chiave A chi appartengono esattamente i resti umani rinvenuti nelle reti?. Come cambieranno le ricerche con l'analisi dei dati elettronici del peschereccio?. Quali tecnologie della Marina Militare verranno usate per setacciare i fondali?. Perché il medico legale è fondamentale per identificare i due fratelli?.? In Breve Il peschereccio Perla nera ha issato il giubbotto con documento di Lorenzo Deiana.. Il medico legale deve identificare i resti tra Lorenzo e Giuseppe Deiana.. La Guardia Costiera analizza i dati elettronici per individuare le coordinate esatte.. I familiari richiedono l'intervento della Marina Militare per setacciare i fondali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ritrovamento Tavolara: la Carta d'Identità di Lorenzo Deiana e i Nuovi Indizi sul Caso

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