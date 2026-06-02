tassi la germania vuole subito il rialzo

La sensazione è che il pressing tedesco per un rialzo dei tassi d'interesse sia diventato ormai ineludibile per la Banca centrale europea. L'istituto centrale, guidato dalla presidente Christine Lagarde, giovedì 11 giugno dovrebbe pertanto alzare il costo di denaro di un quarto di punto, ma c'è anche chi comincia a temere che potrebbe non essere un caso isolato. A esprimersi in modo perentorio sul tema è stata ieri Isabel Schnabel, influente membro tedesco del board di Francoforte. «La Bce, di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici, non può più pensare... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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