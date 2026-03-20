La Lagarde medita un rialzo dei tassi suicida

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere stabile il tasso di interesse, ma ha chiarito che potrebbe aumentarlo entro la fine dell’anno se l’inflazione dovesse salire. La presidente della BCE ha dichiarato che la decisione dipende dai prossimi dati economici e dall’andamento dei prezzi. La cautela resta alta, e le decisioni future saranno influenzate dagli sviluppi macroeconomici.

Christine Lagarde ha fatto la cosa che le riesce meglio: niente. I tassi restano al 2%, esattamente dove erano prima. La Bce ha parlato lasciando sullo sfondo il dubbio che preoccupa i mercati e contribuisce ad affondare le quotazioni. Lagarde farà lo stesso errore di un altro francese? Quello commesso da Jean Claude Trichet che nel 2008, mentre l’economia globale tremava per la caduta di Lehman, alzò i tassi invece di lasciarli scivolare. Il dubbio resta perché alla fine il direttivo Bce ha partorito un comunicatino stampa vestito a festa. Contiene un tocco di originalità, bello ed elegante come le spille della signora presidente. Prima di decidere di non decidere niente, il direttivo ha fatto un incontro illuminante. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Lagarde medita un rialzo dei tassi suicida Articoli correlati Leggi anche: La Lagarde pensa al rialzo dei tassi: Borse giù Tassi dei mutui in rialzo, il fisso vince sul variabile: i dati aggiornatiDa un lato, a dicembre 2025 i tassi di interesse su mutui e finanziamenti hanno registrato un leggero rialzo; dall’altro prosegue la... Altri aggiornamenti su Lagarde medita Discussioni sull' argomento Manca il gas ma l’Europa non capisce mai un tubo; Manca il gas ma l’Europa non capisce mai un tubo. Lagarde (BCE): entriamo in un mondo di incertezza, la cooperazione diventa più preziosa(Teleborsa) - Stiamo entrando in un mondo di incertezza. Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), a un evento della Johns Hopkins University di Bologna. Anche qu ... teleborsa.it Bce, Lagarde: forward guidance su tassi non utileLa mancanza di una forward guidance sui tassi non è «assolutamente» segno di una profonda divisione del consiglio direttivo. È quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in ... ilsole24ore.com Il 15% del nostro metano è a rischio in seguito agli attacchi. I prezzi volano, compresi quelli dell’elettricità. Dopo il taglio delle accise, tocca intervenire sulle bollette. A Bruxelles, invece di aprire il portafogli, difendono le tasse green. E la Lagarde medita di alza - facebook.com facebook