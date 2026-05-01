La Bce ha deciso di non modificare i tassi di interesse durante gli ultimi incontri a Francoforte, citando un livello di incertezza molto elevato. Tuttavia, si continua a valutare un possibile aumento dei tassi nel prossimo meeting di giugno, dopo che una stretta monetaria era stata considerata nei giorni scorsi. L'inflazione ha raggiunto il 3%, influenzata dalla guerra in Iran e dallo shock energetico.

La Bce prepara un possibile rialzo dei tassi al prossimo meeting, quello di giugno: una stretta monetaria, poi accantonata, era sul tavolo già nei due giorni di meeting appena conclusi a Francoforte, con l’ inflazione schizzata al 3% per il protrarsi della guerra in Iran e dello shock energetico. Stretta più vicina, dunque, nonostante la crescita rallenti allo 0,1% nel primo trimestre 2026: "non siamo in stagnazione, e men che meno in recessione", dice la presidente Christine Lagarde (foto). "Mi è chiaro in che direzione stiamo andando, ma staremo a vedere", spiega Lagarde nella conferenza stampa segnata dalla chiusura dello stretto di Hormuz senza una schiarita sui tempi della guerra lanciata da Usa e Israele.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Bce non tocca i tassi: "L’incertezza è alta". Rialzo forse a giugno

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