tarros grandi manovre conferme e volti nuovi

Notizia in breve

La squadra Tarros ha annunciato il rinnovo di contratto di Daniele Pesenato, che giocherà con la stessa maglia anche nella prossima stagione. La decisione è stata ufficializzata recentemente. Oltre a questa conferma, sono stati annunciati anche alcuni nuovi volti che si uniranno alla rosa per il prossimo campionato. La formazione si prepara così a nuove sfide, mantenendo alcuni pilastri e introducendo elementi freschi.