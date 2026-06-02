Tarros Grandi manovre Conferme e volti nuovi
La squadra Tarros ha annunciato il rinnovo di contratto di Daniele Pesenato, che giocherà con la stessa maglia anche nella prossima stagione. La decisione è stata ufficializzata recentemente. Oltre a questa conferma, sono stati annunciati anche alcuni nuovi volti che si uniranno alla rosa per il prossimo campionato. La formazione si prepara così a nuove sfide, mantenendo alcuni pilastri e introducendo elementi freschi.
Ufficializzato in casa Tarros il rinnovo di Daniele Pesenato, che dunque indosserà la canotta bianconera anche per la prossima stagione. A breve dovrebbero seguire anche quelli dei classe 2005 Francesco Deri e Tristan Lamperi che, secondo i desideri del club di ‘via Parma’, dovrebbero sicuramente riscuotere maggiore fiducia e minutaggio assumendo un ruolo più stabile è più importante nel roster dopo ‘l’apprendistato’ nella stagione appena conclusa. Dopo il primo scrimmage della settimana scorsa, in questi giorni, sempre sul parquet del PalaSprint, un’altra serie di allenamenti e contestuale visione di nuovi giocatori, più che altro prospetti che dovrebbero partire dalla panchina da inserire nelle rotazioni a disposizione di coach Gabriele Ricci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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