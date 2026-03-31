In vista delle prossime primarie, alcuni esponenti politici stanno pianificando mosse alternative per evitare un confronto diretto con la candidata favorita. Le strategie si sono modificate di recente, con l’obiettivo di scongiurare una sfida con un avversario di spicco. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare le modalità di candidatura, cercando di allontanarsi da uno scontro diretto con una figura di rilievo nel panorama politico.

Contrordine, compagni: le primarie fanno male. Una vera e propria svolta a U per evitare uno scontro frontale: finire nelle fauci di Giuseppe Conte. La retromarcia ha effetti paradossali: prima del referendum tutti gli esponenti dem di prima fascia lodavano il ricorso ai gazebo: «Dateci una matita e cambieremo il mondo». Insomma, abbiamo trovato la soluzione salvifica per trovare il leader che manca. Poi l'Alice di casa al Nazareno ha improvvisamente aperto gli occhi, dismettendo gli atteggiamenti da spaccona: aiuto, qui sto per cadere nel trappolone. Il ritorno alla realtà è stato brutale: Giuseppe Conte ci spappola, cambiamo direzione. Una consapevolezza alimentata dai sondaggi: praticamente tutti gli istituti assegnano la vittoria allo sfidante del M5S, non c'è scampo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Congiura primarie, grandi manovre per far fuori Schlein

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