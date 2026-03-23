L’ Italia dello Speed-Skating riparte dal quadriennio olimpico 2023-2026 con tutte le carte in regola per essere protagonista anche in quello venturo, che culminerà con i Giochi del 2030. Si parla di una squadra variegata sia per caratteristiche che per anagrafica, peraltro in ambedue i settori. Certo, a meno di clamorosi colpi di scena, quello del prossimo ciclo a Cinque cerchi è un orizzonte sul quale non brillerà la stella di Francesca Lollobrigida, ma d’altronde si parla di chi ha superato i 35 anni, è mamma e ha realizzato due imprese letteralmente clamorose a Milano Cortina 2026. Quanto compiuto dalla Lollo a febbraio, tra 3.000 e 5.000 metri, è leggenda sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed Skating, l’Italia si avvia verso le Olimpiadi 2030 tra conferme e volti nuovi in arrivo

Articoli correlati

Speed skating, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Le Olimpiadi di Milano Cortina risuonano ancora nel nostro cuore, pur appartenendo ormai all’album dei ricordi.

Freestyle, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi 2030L’Italia non aveva mai conquistato medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali: lo sport che assegna il maggior numero di titoli ai Giochi...

Una raccolta di contenuti su Speed Skating

Temi più discussi: Short Track, ISU Speed Skating Awards: Thomas Nadalini premiato Most Improved Skater dell’anno - FISG; Risultati 3000 m donne - Pattinaggio di velocità | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Risultati 10000 m uomini - Pattinaggio di velocità | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Hockey e pattinaggio dopo Milano Cortina 2026: la FISG al lavoro con le autorità milanesi.

Speed Skating, l’Italia si avvia verso le Olimpiadi 2030 tra conferme e volti nuovi in arrivoL’Italia dello Speed-Skating riparte dal quadriennio olimpico 2023-2026 con tutte le carte in regola per essere protagonista anche in quello venturo, che ... oasport.it

Speed skating: a Inzell l'Italia completa la preparazione per le OlimpiadiLa Nazionale italiana di speed skating è pronta per l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2025?2026, in programma a Inzell, in Germania, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Questo evento rappresenta l ... it.blastingnews.com

Alessio Bartoli e Davide Conti ci portano dietro le quinte del progetto con cui Fiera Milano ha scritto una pagina di storia olimpica: il cuore delle competizioni di Ice Hockey e Speed Skating dei Giochi Invernali di MilanoCortina2026. #FieraMilano #FieraMilanoI facebook