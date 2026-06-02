Un 25enne è stato fermato a Taranto per una sparatoria nei Tamburi. La pistola a salve, trovata sul luogo, era stata modificata rendendola letale. La polizia ha identificato l’autore dell’atto e sequestrato l’arma. La sparatoria è avvenuta durante un litigio tra giovani. Le indagini continuano per chiarire le ragioni dello scontro e eventuali collegamenti con altri episodi di violenza.

? Punti chiave Come è stata trasformata una pistola a salve in un'arma letale?. Qual è il movente dietro lo scontro violento tra i ragazzi?. Chi ha fornito l'arma modificata al venticinquenne dei Tamburi?. Quali sono le reali condizioni cliniche della vittima colpita all'addome?.? In Breve Vittima colpita all'addome e trasportata d'urgenza all'ospedale SS. Annunziata.. Pistola Bruni calibro 9 con canna modificata e caricatore da 7 proiettili.. Sospettato arrestato dopo essersi presentato in via Palatucci con genitori e legale.. Indagini della Procura di Taranto per ricostruire il movente tra ragazzi del quartiere.. Un 25enne fermato dalla Polizia dopo la sparatoria in via Verga ai Tamburi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, fermato il 25enne per sparatoria ai Tamburi: arma modificata

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