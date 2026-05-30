Sparatoria ai Tamburi ferito un 25enne | ricoverato in codice rosso
Un giovane di 25 anni è stato ferito durante una sparatoria nel quartiere Tamburi di Taranto, intorno alle 14. È stato ricoverato in codice rosso. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita. La zona è stata isolata mentre vengono svolti i rilievi.
Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione nel primo pomeriggio nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un giovane di 25 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta intorno alle 14. L’episodio si è verificato in via Verga, a breve distanza dalla clinica San Camillo. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne, residente a Statte, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da uno o più soggetti. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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