Sparatoria ai Tamburi ferito un 25enne | ricoverato in codice rosso

Notizia in breve

Un giovane di 25 anni è stato ferito durante una sparatoria nel quartiere Tamburi di Taranto, intorno alle 14. È stato ricoverato in codice rosso. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita. La zona è stata isolata mentre vengono svolti i rilievi.