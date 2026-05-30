Sparatoria ai Tamburi | ferito un 25enne un sospettato si consegna

Una sparatoria si è verificata ai Tamburi, ferendo un uomo di 25 anni. Un sospettato si è consegnato spontaneamente alle autorità. Sono in corso le verifiche sui filmati delle telecamere di via Verga per chiarire la dinamica dell’accaduto. La polizia sta analizzando le motivazioni dietro il gesto del sospettato, che si è presentato immediatamente in Questura senza opporre resistenza. Le indagini sono in corso per ricostruire l’intera vicenda.

? Domande chiave Cosa riveleranno i filmati delle telecamere di via Verga?. Perché il sospettato ha deciso di consegnarsi subito in Questura?. Come sono scoppiati i colpi vicino alla clinica San Camillo?. Chi ha scatenato la violenza che ha colpito il giovane di Statte?.? In Breve Sparatoria avvenuta verso le ore 14 in via Verga vicino clinica San Camillo.. Sospettato di 26 anni si è presentato spontaneamente presso gli uffici della Questura.. Squadra Mobile analizza filmati di videosorveglianza di via Verga per ricostruire la fuga.. Ferito di Statte ricoverato in codice rosso presso l'ospedale SS. Annunziata.. Sparatoria in via Verga ai Tamburi: un ventiduenne ferito e un sospettato in Questura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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