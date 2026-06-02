Taranto 80 anni della Repubblica | onorati 19 cittadini al merito

A Taranto, 19 cittadini sono stati premiati con una medaglia al merito durante la cerimonia per gli 80 anni della Repubblica. La cerimonia si è svolta in una sala pubblica, con la consegna dei riconoscimenti da parte delle autorità locali. Tra i premiati ci sono persone che si sono distinte in ambito sociale e civico, contribuendo con azioni concrete alla comunità. La premiazione ha coinvolto familiari, amici e rappresentanti istituzionali.

? Domande chiave Chi sono i 19 cittadini premiati per il loro impegno sociale?. Come può il merito individuale rafforzare la democrazia a Taranto?. Perché il ruolo delle donne va oltre la semplice quota rosa?. Come possono i giovani garantire il futuro del patto civico?.? In Breve Consegnavano 19 onorificenze dell'Ordine al Merito della Italiana a cittadini della provincia. Francesca Viggiano ha citato il voto femminile conquistato nel 1946. L'ammiraglio Andrea Petroni ha partecipato al deposito della corona al Monumento ai Caduti. Monsignor Ciro Miniero ha benedetto la corona in piazza della Vittoria a Taranto. Taranto celebra gli 80 anni della in piazza della Vittoria con il richiamo all’unità civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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