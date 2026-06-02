Palermo celebra gli 80 anni della Repubblica | consegnate le onorificenze al merito premiate pure le scuole
A Palermo si sono svolte le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, con la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e scuole. Durante l’evento sono state consegnate onorificenze al merito e premiate alcune scuole. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di diversi settori pubblici e privati. La manifestazione si è svolta in un clima di commemorazione e riconoscimento.
Si sono svolte oggi a Palermo le celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, una ricorrenza che ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e del mondo della scuola. La giornata si è aperta in piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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