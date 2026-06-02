Taormina il bomba day sul costone di via Garipoli | maxi richiesta danni dopo il crollo dei detriti sulle proprietà a valle

Notizia in breve

Il 18 maggio 2025, un cedimento sul costone di via Garipoli ha provocato un crollo di detriti che ha investito le proprietà a valle. Dopo l’incidente, sono state evacuate alcune abitazioni e sono state segnalate polemiche e discussioni sui social. La richiesta di risarcimento danni è stata presentata da alcuni proprietari colpiti, che chiedono un risarcimento per i danni subiti.