Taormina il bomba day sul costone di via Garipoli | maxi richiesta danni dopo il crollo dei detriti sulle proprietà a valle
Il 18 maggio 2025, un cedimento sul costone di via Garipoli ha provocato un crollo di detriti che ha investito le proprietà a valle. Dopo l’incidente, sono state evacuate alcune abitazioni e sono state segnalate polemiche e discussioni sui social. La richiesta di risarcimento danni è stata presentata da alcuni proprietari colpiti, che chiedono un risarcimento per i danni subiti.
Tra polemiche, dirette social, evacuazioni e allerta sul versante montano, quel 18 maggio del 2025 è passato alle cronache come il “bomba day” di Taormina. Ma a distanza di un anno, l’onda lunga del brillamento eseguito sul costone roccioso sopra la Via Garipoli approda adesso nelle aule del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Trigno, mistero sulla spiaggia: ritrovati detriti dopo il crolloNella spiaggia di Petacciato sono stati trovati un pneumatico e un frammento di paraurti, dopo il crollo del fiume Trigno.
Crollo sul Trigno: subacquei della Guardia Costiera scavano tra i detritiOggi, le squadre di subacquei della Guardia Costiera sono intervenute lungo il fiume Trigno per cercare tra i detriti il corpo di un uomo di 53 anni...