Trigno mistero sulla spiaggia | ritrovati detriti dopo il crollo

Nella spiaggia di Petacciato sono stati trovati un pneumatico e un frammento di paraurti, dopo il crollo del fiume Trigno. I detriti sono stati rinvenuti vicino alla battigia, senza che ci siano ancora spiegazioni ufficiali sulle cause dell'incidente. La zona è stata messa sotto osservazione da parte delle autorità competenti, che stanno analizzando i reperti e verificando eventuali collegamenti con il crollo.

? Cosa sapere Ritrovati pneumatico e frammento di paraurti sulla spiaggia di Petacciato dopo il crollo del Trigno.. La famiglia di Domenico Racanati esclude il legame tra i detriti e l'auto del disperso.. Il ritrovamento di un pneumatico sulla spiaggia di Petacciato questa mattina ha scatenato una nuova linea di indagine sul crollo del viadotto sul Trigno, dopo che i familiari di Domenico Racanati hanno escluso ogni legame tra il pezzo di gomma e l’auto del fratello scomparso. La segnalazione è giunta durante una passeggiata lungo il litorale, quando una donna ha individuato l’oggetto sulla battigia della marina. Il reperto, che presenta dimensioni compatibili con quelle di un veicolo leggero e mostra ancora il braccetto attaccato, aveva inizialmente alimentato la speranza di trovare tracce del veicolo coinvolto nel disastro del ponte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trigno, mistero sulla spiaggia: ritrovati detriti dopo il crollo Notizie correlate Crollo sul Trigno: subacquei della Guardia Costiera scavano tra i detritiLe operazioni di ricerca per individuare Domenico Racanati, l’uomo di 53 anni scomparso il 2 aprile a seguito del crollo del viadotto sul fiume... Crollo ponte sul Trigno, Domenico Racanati disperso dal 2 aprile. La figlia: “È sotto i detriti, non fermatevi”La figlia di Domenico Racanati, il 53enne disperso nel crollo del ponte sul Trigno del 2 aprile, ha lanciato un appello sui social.