Oggi, le squadre di subacquei della Guardia Costiera sono intervenute lungo il fiume Trigno per cercare tra i detriti il corpo di un uomo di 53 anni scomparso a causa del crollo di un viadotto avvenuto il 2 aprile. Le operazioni di ricerca sono state avviate questa mattina e proseguono nel tentativo di rintracciare eventuali tracce della persona dispersa. La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle autorità.

Le operazioni di ricerca per individuare Domenico Racanati, l’uomo di 53 anni scomparso il 2 aprile a seguito del crollo del viadotto sul fiume Trigno, hanno subito una svolta operativa questa mattina, lunedì 20 aprile 2026. Gli specialisti del 1° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera, provenienti da San Benedetto del Tronto, sono stati schierati per ispezionare le zone sommerse proprio sotto la struttura del ponte che ha ceduto. Nuove direttrici nelle indagini subacquee. Dopo oltre due settimane di attività concentrate principalmente lungo la foce del corso d’acqua e verso il mare aperto, i soccorritori hanno deciso di cambiare strategia. Fino ad ora, il coordinamento delle manovre è stato affidato alla Capitaneria di Porto di Termoli, che ha gestito pattugliamenti costanti con motovedette e l’impiego di sonar.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo sul Trigno: subacquei della Guardia Costiera scavano tra i detriti

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