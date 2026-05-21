Un uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo sulla strada comunale di Collestrada, dopo un breve inseguimento. Durante il controllo, i militari hanno trovato dell’auto una quantità di droga. L’individuo, che era alla guida, ha tentato di evitare il posto di blocco facendo manovre improvvise, ma è stato comunque raggiunto e fermato. La perquisizione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente.

In auto con la droga. Una manovra per evitare di incrociare la gazzella dei carabinieri ha fatto insospettire i militari della sezione radiomobile del Nucleo operativo che lo hanno fermato lungo la strada comunale di Collestrada dopo un breve inseguimento. L’automobilista, poi identificato per un 25enne albanese in Italia senza fissa dimora, ha tentato di allontanarsi rapidamente, finendo, però, per impantanarsi con l’auto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 6 involucri termosaldati contenenti in tutto 4,6 grammi di cocaina, la somma contante di 800 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché un telefono cellulare, il tutto sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con la droga nell’auto. Fugge all’alt inseguito e preso

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COPPIA DI FRANCESI FUGGE ALL'ALT E SI SCHIANTA SU UN SEGNALE STRADALE | 16/02/2026

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