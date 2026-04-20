Un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo aver causato un incidente nella Galleria “Vomero” della Tangenziale di Napoli. Dopo aver tamponato uno scooter, si è allontanato senza fermarsi a prestare assistenza ai feriti. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare il conducente che, dopo l’incidente, è fuggito lasciando i feriti senza aiuto.

Provoca un incidente nella Galleria “Vomero” della Tangenziale di Napoli e si dà alla fuga senza prestare soccorso ai feriti. È quanto accaduto lo scorso 12 marzo, quando un 37enne napoletano, alla guida di un motoveicolo, ha tamponato uno scooter con a bordo due persone, facendole rovinare sull’asfalto. Subito dopo l’impatto, l’uomo si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce e omettendo di prestare assistenza ai feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, che hanno prestato i primi soccorsi alle due persone coinvolte. I feriti sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati presso gli ospedali “San Paolo” e “C.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tangenziale di Napoli, tampona scooter e fugge senza soccorrere i feriti: denunciato 37enne

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