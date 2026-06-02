Il governo ha utilizzato tutte le risorse diplomatiche possibili per garantire la sicurezza delle truppe di Unifil. Tuttavia, il ministro degli Esteri ha affermato che spetta agli Stati Uniti intervenire per fermare le operazioni militari di Israele. Il governo continua a chiedere a Israele di sospendere le azioni militari e di concludere la fase di conflitto.

Per la sicurezza di Unifil “abbiamo profuso tutte le forze diplomatiche possibili. Questo può fare il governo, intanto cercare di convincere Israele a concludere questa stagione di guerra”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni del 2 giugno. C’è un dialogo in atto? “Non è che il governo italiano può risolvere la pace nel mondo. Non ci riescono neanche Usa e Cina. Noi facciamo la nostra parte. Il governo italiano non è la panacea dell’universo, giochiamo la nostra parte” ma “sono soprattutto gli Stati Uniti che devono fermare Israele”. Poi Tajani, rispondendo ai giornalisti sulla Flotilla, ha aggiunto: “La condanna da parte di Netanyahu è stata molto chiara, vale come scuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tajani: Il governo fa la sua parte ma sono gli Usa che devono fermare Israele

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