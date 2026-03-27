Iran lo sproloquio di Tajani al G7 | Teheran è l' aggressore nella guerra con Usa e Israele il nostro stabile Governo vuole de-escalation

Durante il G7, il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che l’Iran è l’aggressore nella guerra con gli Stati Uniti e Israele, affermando che il governo italiano preferisce una politica di de-escalation. La sua affermazione si basa su un’assegnazione di responsabilità esclusiva a Teheran, definendo la sua posizione come una presa di posizione politica. La dichiarazione ha suscitato reazioni e commenti tra gli altri partecipanti alla riunione internazionale.

L’attribuzione unilaterale delle responsabilità a Teheran è una presa di posizione politica che collide coi fatti bellici per cui l'Iran è il Paese che ha subito il primo attacco offensivo da parte di Usa e Israele Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente scatenate da azioni congiunte degli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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