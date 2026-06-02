A Barletta è stata aperta una barberia popolare che offre tagli di capelli gratuiti a chi si trova in difficoltà economiche. L’iniziativa è promossa dai volontari dell’Ambulatorio Popolare e si rivolge in particolare alle persone che non possono permettersi un taglio, soprattutto durante l’estate. La struttura funziona come un servizio di solidarietà, senza richiedere alcun pagamento.

A Barletta nasce la “barberia popolare”: taglio di capelli gratuito per chi è in difficoltà. È il nuovo servizio di solidarietà avviato dall’ Ambulatorio Popolare di Barletta: una “barberia popolare” che offre gratuitamente tagli di capelli a chi non può permetterselo. Il progetto, promosso da un gruppo di volontari, si rivolge in particolare a persone senza fissa dimora o che versano in condizioni di fragilità sociale ed economica. A fare da protagonista di questa iniziativa è Michele, uno dei volontari che ha contribuito ad attivare il servizio, da poche ore operativo sul territorio. “Era una esigenza che da un pò veniva richiesta e che è diventata più pressante con l’arrivo del caldo”, spiegano i volontari in un video postato sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tagliamo i capelli a chi non può permetterselo, specie d’estate”: ecco l’iniziativa benefica dei volontari dell’Ambulatorio popolare – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HO TAGLIATO I CAPELLI AL PALLONE DORO DEI BAMBINI 3.0

Notizie e thread social correlati

Congelare gli ovuli in Italia: quanto costa, chi può permetterselo (e perché non è coperto dal SSN)In Italia, il congelamento degli ovuli non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale e rappresenta un investimento personale.

Dentisti "itineranti" fanno tappa a Torino: giornata di cure gratuite a barriera di Milano per chi non può permetterseloUn evento di assistenza odontoiatrica gratuita si svolge nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, offrendo cure dentistiche a chi ha difficoltà...

Temi più discussi: Quando tagliare i capelli a giugno: date e consigli da seguire; Cuba, barbieri tagliano i capelli in piazza ai più bisognosi; Cuba barbieri tagliano i capelli in piazza ai più bisognosi.

bgiorno devo tagliare i capelli x.com

Come faccio a far lavare i capelli a mia figlia di 11 anni in modo corretto? reddit

Tagliare i capelli: cosa dice la Luna e i consigli della nonna che funzionanoQuando tagliare i capelli per farli crescere sani e folti scegliendo la fase lunare ideale e il momento giusto della giornata. donnaglamour.it

Pesaro, Giorgio Parrucchieri: Tagliamo i capelli gratis alle clienti per donare ciocche di capelli agli ustionati di Crans-MontanaPESARO - Diamoci un taglio. Ma facciamolo per solidarietà. Un taglio di capelli gratuito per una buona causa: realizzare delle parrucche per i ragazzi ustionati nel tragico rogo di Crans -Montana. Una ... corriereadriatico.it