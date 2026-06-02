Tagliamo i capelli a chi non può permetterselo specie d’estate | ecco l’iniziativa benefica dei volontari dell’Ambulatorio popolare – VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Barletta è stata aperta una barberia popolare che offre tagli di capelli gratuiti a chi si trova in difficoltà economiche. L’iniziativa è promossa dai volontari dell’Ambulatorio Popolare e si rivolge in particolare alle persone che non possono permettersi un taglio, soprattutto durante l’estate. La struttura funziona come un servizio di solidarietà, senza richiedere alcun pagamento.

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A Barletta nasce la “barberia popolare”: taglio di capelli gratuito per chi è in difficoltà. È il nuovo servizio di solidarietà avviato dall’ Ambulatorio Popolare di Barletta: una “barberia popolare” che offre gratuitamente tagli di capelli a chi non può permetterselo. Il progetto, promosso da un gruppo di volontari, si rivolge in particolare a persone senza fissa dimora o che versano in condizioni di fragilità sociale ed economica. A fare da protagonista di questa iniziativa è Michele, uno dei volontari che ha contribuito ad attivare il servizio, da poche ore operativo sul territorio. “Era una esigenza che da un pò veniva richiesta e che è diventata più pressante con l’arrivo del caldo”, spiegano i volontari in un video postato sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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