Congelare gli ovuli in Italia | quanto costa chi può permetterselo e perché non è coperto dal SSN

In Italia, il congelamento degli ovuli non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale e rappresenta un investimento personale. Il costo medio si aggira tra i 3.000 e i 6.000 euro, comprensivi di procedure di stimolazione ovarica, prelievo e conservazione. La procedura è accessibile a donne di età variabile, generalmente fino ai 38-40 anni, e viene scelta per motivi di preservazione della fertilità. La spesa può variare in base alle cliniche e ai servizi aggiuntivi richiesti.

Molte donne scelgono di congelare gli ovuli. Scopriamo insieme come funziona e quanto costa. Molte donne scelgono di congelare gli ovuli, per diversi motivi. Si tratta di una procedura complessa, che comporta costi molto alti. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Le donne scelgono di congelare gli ovuli per diversi motivi, spesso dovuti alla salute o a questioni personali. Una donna può decidere di congelare i suoi ovociti nel caso in cui sia affetta da malattie che potrebbero avere ripercussioni sulla fertilità, trovarsi in condizioni che potrebbero interferire con la fertilità, come la menopausa precoce, o assumere dei farmaci particolari. Le motivazioni personali potrebbero essere la voglia di programmare una maternità in futuro o la voglia di preservare la propria fertilità e avere maggiori probabilità di successo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Congelamento Ovuli: in cosa consiste A che età va fatto

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