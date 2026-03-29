Un evento di assistenza odontoiatrica gratuita si svolge nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, offrendo cure dentistiche a chi ha difficoltà a sostenere i costi. La giornata coinvolge dentisti itineranti che si spostano nella zona per fornire prestazioni senza oneri. La manifestazione si rivolge a persone che si trovano in condizioni economiche svantaggiate.

Una giornata di cure dentistiche gratuite nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, per le persone in difficoltà economica. È l’iniziativa promossa dalle associazioni ACP e Wec davanti al loro centro Digit@TO, in via Maddalene 30. Un camper attrezzato come studio dentistico ha accolto una quindicina fra adulti e bambini per visite e screening odontoiatrici, otturazioni, detartrasi ed estrazioni. Ad eseguire gli interventi un’equipe composta da dentisti, medici e infermieri dell’associazione Amico. Soddisfatti gli organizzatori per l’esito dell’attività, che fa seguito ad un’altra giornata svolta nel gennaio 2025 di screening cardiovascolari e di medicina generale, sempre per soggetti con difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Dentisti "itineranti" fanno tappa a Torino: giornata di cure gratuite a barriera di Milano per chi non può permetterselo

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