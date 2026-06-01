Tumori vaccino mRna personalizzato dimezza il rischio di recidiva del melanoma a 5 anni

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Un nuovo studio ha mostrato che un vaccino personalizzato a mRNA, utilizzato insieme all'immunoterapia tradizionale, riduce della metà il rischio di recidiva e di morte nei pazienti con melanoma. La sperimentazione ha coinvolto un gruppo di pazienti che hanno ricevuto questa combinazione, rispetto a quelli trattati con immunoterapia da sola. I risultati sono stati raccolti in un follow-up di cinque anni.