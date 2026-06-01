Tumori vaccino mRna personalizzato dimezza il rischio di recidiva del melanoma a 5 anni
Un nuovo studio ha mostrato che un vaccino personalizzato a mRNA, utilizzato insieme all'immunoterapia tradizionale, riduce della metà il rischio di recidiva e di morte nei pazienti con melanoma. La sperimentazione ha coinvolto un gruppo di pazienti che hanno ricevuto questa combinazione, rispetto a quelli trattati con immunoterapia da sola. I risultati sono stati raccolti in un follow-up di cinque anni.
Un vaccino personalizzato a mRna, combinato con l'immunoterapia standard, dimezza il rischio di recidiva e di morte per melanoma. È il risultato principale di uno studio guidato da ricercatori della Nyu Langone Health e del Perlmutter Cancer Center, negli Stati Uniti, presentato al congresso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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