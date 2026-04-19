Immunoterapia e biopsia liquida | da Siena la rivoluzione nella cura del melanoma con metastasi al cervello

A dieci anni dalla diagnosi di melanoma con metastasi al cervello, uno studio condotto a Siena presenta nuove prospettive di trattamento. La ricerca si concentra sull’uso combinato di immunoterapia e biopsia liquida, tecniche che consentono di monitorare e gestire più efficacemente la malattia. Il progetto coinvolge pazienti che ricevono terapie personalizzate, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e le possibilità di risposta ai trattamenti.

Siena, 19 aprile 2026 – A dieci anni dalla diagnosi di melanoma con metastasi cerebrali asintomatiche – una condizione storicamente associata a una sopravvivenza di pochi mesi – il 32% dei pazienti è ancora in vita grazie alla terapia di combinazione con i farmaci immunoterapici ipilimumab e nivolumab. Farmaci che allungano l’aspettativa di vita e che confermano l’importanza del grande lavoro di ricerca della professoressa Anna Maria Di Giacomo e del professore Michele Maio entrambi ordinari di oncologia all’Università di Siena. https:www.lanazione.itvideoa-firenze-un-nuovo-centro-di-riabilitazione-per-i-malati-di-tumore-qf95becc Biopsia liquida per prevedere la risposta alle cure.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immunoterapia e biopsia liquida: da Siena la rivoluzione nella cura del melanoma con metastasi al cervello Notizie correlate Tumore del colon retto: nuove possibilità di cura con la biopsia liquidaLo studio clinico multicentrico Cave-2 Goim, pubblicato sulla rivista Annals of Oncology, ha individuato una nuova strategia terapeutica per i... Leggi anche: Cancro al testicolo in fase avanzata, biopsia liquida guida le cure Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Melanoma con metastasi cerebrali, a 10 anni dalla diagnosi l'immunoterapia continua a funzionare; Tumori, la scoperta che cambia tutto: il test che può salvarti la vita; Maio, melanoma con metastasi cerebrali: a dieci anni dalla diagnosi l’immunoterapia continua a funzionare; Tumori femminili, la rivoluzione dei farmaci intelligenti: esperti a confronto al Grand Hotel. Melanoma con metastasi cerebrali: dieci anni dopo l’efficacia dell’immunoterapiaA dieci anni dalla diagnosi, la combinazione di ipilimumab e nivolumab mantiene benefici significativi: la biopsia liquida potrebbe orientare le scelte terapeutiche fin dalle prime settimane ... tuobenessere.it Melanoma con metastasi cerebrali: dopo 10 anni l’immunoterapia continua a funzionareSIENA. A dieci anni dalla diagnosi di melanoma con metastasi cerebrali asintomatiche – una condizione storicamente associata a una sopravvivenza di pochi ... ilcittadinoonline.it I risultati dello studio NIBIT-M2, promosso dalla Fondazione NIBIT, confermano la durata a lungo termine dell’efficacia dell’immunoterapia del professor Maio facebook Taranto, 50enne morta dopo immunoterapia all’ospedale Moscati: cinque medici indagati - News x.com