svilar provedel di gregorioserie a porte girevoli chi resta e chi va il punto sulle big

Alcuni portieri di Serie A sono vicini a trasferimenti o rinnovi, mentre altri potrebbero lasciare le squadre di appartenenza. Tra i nomi più discussi ci sono portieri che hanno avuto ruoli chiave nelle rispettive squadre, ma le trattative sono ancora in corso. La finestra di mercato estiva potrebbe portare cambiamenti significativi nelle rose delle squadre di prima fascia. Non sono stati ancora definiti i dettagli di eventuali accordi o partenze di alcuni portieri coinvolti.

Porte girevoli in Serie A. Il mercato dei numeri uno potrebbe infiammare l’estate dei 20 club del nostro campionato, tra chi ha deciso di cambiare tra i pali e chi dovrà resistere agli assalti delle big d’Europa per tenersi il proprio top. Ecco la panoramica delle principali squadre. Yann Sommer ha già salutato e in casa nerazzurra sono pronti all’avvicendamento con Martinez, che dovrebbe partire con i gradi del titolare dopo due anni di apprendistato. Sarà, però, affiancato da un’alternativa di spessore: nelle ultime ore prende quota l’ipotesi Provedel, in uscita dalla Lazio. Con Conte ha giocato decisamente più Milinkovic di Meret, ma con Allegri sulla panchina azzurra non è affatto scontato le gerarchie restino immutate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Svilar, Provedel, Di Gregorio...Serie A, porte girevoli. Chi resta e chi va, il punto sulle big

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