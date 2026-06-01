Sassuolo Chi va e chi resta | il punto riscatti

Al termine della stagione, i calciatori del Sassuolo sono in attesa di decisioni sui riscatti e rinnovi contrattuali. La squadra ha concluso il campionato e ora si valutano le operazioni di mercato e le eventuali conferme o cessioni. Le scelte riguardano i giocatori considerati ancora utili alla rosa e quelli che potrebbero lasciare la squadra. La società sta definendo le strategie per la prossima stagione, in base alle valutazioni tecniche e finanziarie.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Tempo di esami anche per i calciatori del Sassuolo che, chiusa la stagione in neroverde, sono ‘tra coloro che son sospesi’. Ovvero quelli arrivati l’estate scorsa in prestito, e il cui destino è ‘appeso’ al diritto di riscatto che il Sassuolo valuterà, da qui ai prossimi giorni, se esercitare o no. Un problema – il riscatto di Konè – il Sassuolo lo aveva risolto per tempo, ‘anticipando’ i 10 milioni che il Marsiglia avrebbe comunque incassato a giugno già a gennaio, per ‘tenersi le mani libere’ in vista del mercato che verrà e attenziona da un po’ il cursore canadese. Un altro problema, ai neroverdi, lo ha già... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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