Allenatori Serie A chi resta e chi se ne va | almeno 12 squadre rischiano di cambiare

Dopo la conclusione della stagione di Serie A, si prevedono cambiamenti significativi tra gli allenatori delle squadre del massimo campionato italiano. Almeno una dozzina di squadre sono considerate a rischio di sostituzione in vista della prossima stagione, con alcune già avviate a pianificare i rinnovi o le rotazioni degli staff tecnici. La situazione si fa più complessa mentre le società valutano le strategie per migliorare le proprie performance e programmare il futuro.

La Serie A si prepara a vivere mesi roventi dopo la fine del campionato: più o meno saranno 12 le squadre che dovrebbero cambiare allenatore. Situazioni delicate soprattutto per le big. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Serie A: Allenatori SOTTO PRESSIONE Chi rischia davvero lesonero

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