Sventola il Tricolore per gli 80 anni della Repubblica Manno | Il Salento onora lo Stato

In occasione dell’anniversario, è stato sventolato il Tricolore per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Durante la cerimonia, un rappresentante ha affermato che il Salento onora lo Stato, sottolineando il rispetto per i valori condivisi e la democrazia che caratterizzano questa ricorrenza.

LECCE - Ottant'anni di storia, portati egregiamente e all’insegna, reiterata anche nella cerimonia odierna, dei valori condivisi, e sotto l’egida della democrazia. In occasione della giornata del 2 Giugno, la città di Lecce in qualità di città capoluogo delle realtà di tutta la provincia, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prato, 80 anni della Repubblica: gli studenti guidano il TricoloreDurante la cerimonia in piazza, gli studenti hanno guidato il passaggio del Tricolore.

Leggi anche: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, Bergamo indossa il tricolore: dalla Torre dei caduti a Piazza della Libertà

Temi più discussi: Il Tricolore contro l’odio delle piazze: nonna Italia sventola la bandiera e viene insultata dai pro Pal; Nonna Patria sventola il tricolore e urla: Io sono italiana!. E i compagni pro-Pal la insultano ( video); Nonna con il tricolore al corteo pro-Pal: la rete la insulta, ma lei non molla la bandiera; Assoluti d'Italia/Coppa Italia Enduro. Sventola il tricolore ad Ampezzo grazie ad Alex Salvini | Dueruote.

Sventola il tricolore anche a #Mestre e a #Favaro! Un onore per me partecipare alle cerimonie odierne in tutto il nostro territorio. Appuntamenti che ci ricordano i valori per cui, 80 anni fa, gli italiani scelsero la Repubblica. Guardiamo a ciò che ci unisce! x.com

Capri: due Tricolori sventolano in PiazzettaCome ogni anno il Tricolore sventola il 2 Giugno per la Festa della Repubblica anche su uno dei terrazzi di Palazzo Cerio proprio dirimpettaio del Comune ... msn.com

Festa della Repubblica, il dato che sorprende: in Trentino Alto Adige le ricerche più basse. Tutti i numeriNelle ultime 24 ore Lazio, Sicilia e Puglia guidano l’interesse online. Tra le città spiccano Agrigento, Benevento e Campobasso ... msn.com