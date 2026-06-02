Sventola il Tricolore per gli 80 anni della Repubblica Manno | Il Salento onora lo Stato

Da lecceprima.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell’anniversario, è stato sventolato il Tricolore per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Durante la cerimonia, un rappresentante ha affermato che il Salento onora lo Stato, sottolineando il rispetto per i valori condivisi e la democrazia che caratterizzano questa ricorrenza.

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LECCE - Ottant'anni di storia, portati egregiamente e all’insegna, reiterata anche nella cerimonia odierna, dei valori condivisi, e sotto l’egida della democrazia. In occasione della giornata del 2 Giugno, la città di Lecce in qualità di città capoluogo delle realtà di tutta la provincia, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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