Prato 80 anni della Repubblica | gli studenti guidano il Tricolore

Notizia in breve

Durante la cerimonia in piazza, gli studenti hanno guidato il passaggio del Tricolore. La medaglia d'oro è stata consegnata al capitano Massimiliano Clementini. La celebrazione ha segnato gli 80 anni della Repubblica, con la consegna simbolica del vessillo e la premiazione del militare. La cerimonia ha coinvolto le autorità e la comunità locale, con momenti di commemorazione e partecipazione pubblica.