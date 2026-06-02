Prato 80 anni della Repubblica | gli studenti guidano il Tricolore
Durante la cerimonia in piazza, gli studenti hanno guidato il passaggio del Tricolore. La medaglia d'oro è stata consegnata al capitano Massimiliano Clementini. La celebrazione ha segnato gli 80 anni della Repubblica, con la consegna simbolica del vessillo e la premiazione del militare. La cerimonia ha coinvolto le autorità e la comunità locale, con momenti di commemorazione e partecipazione pubblica.
? Domande chiave Chi ha consegnato il Tricolore durante la cerimonia in piazza?. Quale medaglia d'oro è stata consegnata al capitano Massimiliano Clementini?. Come hanno partecipato i Vigili del Fuoco alle celebrazioni?. Perché le vetrine dei negozi di Prato sono rimaste prive di bandiere?.? In Breve Massimiliano Clementini riceve medaglia d'oro per l'attentato di Kabul del 5 maggio 2006. La Fanfara dei Bersaglieri di Firenze accompagna il dispiegamento del Tricolore al Castello. Simone Calamai e Erica Mazzetti partecipano alle celebrazioni in piazza delle Carceri. Assenza di bandiere nelle vetrine dei negozi del centro storico di Prato. Prato celebra gli 80 anni della con i giovani in piazza delle Carceri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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