Supplenti 2027 la disponibilità alla continuità sostegno è un ostacolo per il ruolo?

Durante un question time trasmesso il 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il problema della disponibilità di supplenti fino al 2027. La questione riguarda la continuità del sostegno e il ruolo degli insegnanti in questa prospettiva. La discussione, condotta da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è concentrata sulle difficoltà di reclutamento e sul rischio di ostacoli per il mantenimento dei ruoli.

Nel question time del 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, della Presidenza nazionale Anief, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista delle prossime scadenze. Al centro dell’attenzione gli organici, il sostegno, le immissioni in ruolo e gli altri appuntamenti attesi nelle settimane successive, in un quadro che riguarda da vicino docenti, aspiranti e personale della scuola. L’immissione in ruolo prevale sempre sulla supplenza. Anche qualora fosse già stata avviata la procedura di continuità, il docente può accettare il ruolo senza alcuna penalizzazione e lasciare l’incarico di supplenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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