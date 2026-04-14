Immissioni in ruolo 2026 per il ruolo elenchi regionali avranno priorità sulle GPS sostegno

Il 13 aprile 2026, durante un approfondimento su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso del decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. La conversazione ha affrontato in particolare le priorità attribuite a questi elenchi rispetto alle GPS sostegno.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Immissioni in ruolo, Pittoni (Lega): elenchi regionali prima possibilità per evitare il “selezionificio” senza fine"Doppio canale di reclutamento": dialogo con i docenti di Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, già Presidente della... Supplenze, immissioni in ruolo “anno straordinario” ed elenchi regionali 2026: tutte le novità della settimana. Iscriviti gratuitamente alla newsletterGPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: chiusa la presentazione della domanda, nei prossimi mesi la valutazione dei titoli.