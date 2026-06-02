Supermicro ha annunciato nuove soluzioni server equipaggiate con processori Intel Xeon di sesta generazione, progettate per ridurre il costo totale di proprietà e velocizzare i tempi di messa online per i data center e i servizi cloud. Le novità sono state presentate a giugno 2026 e puntano a migliorare l’efficienza operativa e l’installazione rapida delle infrastrutture. Le configurazioni sono pensate per ambienti di grandi dimensioni e per applicazioni che richiedono elevata scalabilità.

SAN JOSE, California e TAIPEI, 2 giugno 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5GEdge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi il lancio di 12 nuove piattaforme server ottimizzate per i nuovi processori Intel Xeon 6+. Dotati di un massimo di 288 core ad alta efficienza per socket e capaci di offrire prestazioni per watt migliorate, i nuovi sistemi sono progettati per il cloud ad alta densità, la virtualizzazione, l’analisi 5G e altri carichi di lavoro ad alta produttività. “Grazie alla stretta collaborazione con Intel, abbiamo ottimizzato il nostro DCBBS con i nuovi processori Xeon 6+ per offrire una densità di core e un’efficienza senza precedenti”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Supermicro lancia nuove soluzioni server con processori Intel Xeon 6+ per ridurre il costo totale di proprietà (TCO) e accelerare i tempi di messa online per cloud e data center su larga scala

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