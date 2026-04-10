Supermicro accelera i tempi di implementazione attraverso le nuove soluzioni server aziendali Gold Series

Una nuova linea di server aziendali è stata presentata, con l’obiettivo di ridurre i tempi di installazione per le aziende. La serie Gold Series offre soluzioni pronte all’uso, che permettono ai clienti di implementare più rapidamente i sistemi necessari alle loro attività. La società ha comunicato che queste nuove soluzioni sono disponibili e già adottate da alcune aziende del settore.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I clienti possono avvalersi di soluzioni server pronte per la spedizione, configurate in modo ottimale per un’ampia gamma di carichi di lavoro relativi ad attività di elaborazione, intelligenza artificiale, archiviazione e intelligent edge SAN JOSE, California, 10 aprile 2026 PRNewswire — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IAML, HPC, cloud, archiviazione e 5GEdge, annuncia le soluzioni server aziendali preconfigurate Gold Series, ottimizzate per carichi di lavoro aziendali relativi a IA, elaborazione, archiviazione e intelligent edge. La nuova gamma Gold Series comprende oltre 25 diversi sistemi server basati sulle famiglie di prodotti Supermicro, già affermate sul mercato, tra cui server a processore singolo e doppio ottimizzati per le prestazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Supermicro accelera i tempi di implementazione attraverso le nuove soluzioni server aziendali Gold Series Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artisticaNon solo il Trofeo Città di Jesolo, nel fine settimana la cornice del PalaTurismo di Piazza Brescia ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star,... LG presenta le nuove soluzioni personalizzabili software e display a ISE 2026LG Electronics (LG) presenta un’ampia gamma di soluzioni B2B su misura in occasione di ISE 2026 (Integrated Systems Europe), la più grande fiera... Argomenti più discussi: Supermicro accelera i tempi di implementazione con le nuove soluzioni server enterprise Gold Series; Parkinson, segnali precoci della malattia e come proteggere la salute del cervello: 10 cose da sapere; Isee 2026 e mutuo prima casa, come funziona: requisiti e agevolazioni; Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti: orario, precedenti e dove vedere il match. Classifiche GOLD Swimrun Series 2025, le premiazioni si terranno a Lignano Sabbiadoro in data 26 aprile 2026 dopo lo swimrun Fitri 11 Amphibianman. Ecco i premiati !!! http://www.swimrun.it/swimrun-gold-series/ https://www.triathlonlignano.com/11-amphib - facebook.com facebook